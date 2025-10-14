Denis Hornos, director de Paseos Públicos, apuntó a realizar más intervenciones en el departamento

En diálogo con San José Ahora, el director de Paseos Públicos de la Intendencia de San José, Denis Hornos, explicó las nuevas intervenciones que se han realizado y realizarán, en el Parque Rodó, ubicado en San José de Mayo. Entre ellas, la instalación de un puente de madera, una glorieta, y diferentes plantaciones, además de refacciones en el ex zoológico.

Mencionó que esto inicia en el plan quinquenal de la intendenta Ana Bentaberri, en el cual aspiran a realizar estas intervenciones en otras partes del departamento, apuntando a la descentralización: «Creo que el Parque Rodó va a ser el gran piloto para San José«, afirmó.

Respecto a la glorieta de madera ejecutada en medio del Parque, señaló que la idea es «armonizar el lugar, invitar a la familia a sentarse, y estar también en la parte más alta del mismo«. Apuntó a que también se realizarán cambios de juegos de hierro, por juegos de plásticos, y finalmente apeló a la responsabilidad de la ciudadanía para preservar estos espacios.

En otro orden de temas, consultado por las tareas realizadas, a fin de evitar la plaga que ataca a palmeras, denominada «picudo rojo«, dijo que este martes se han realizado intervenciones en el Parque, y luego continuarán en todo el departamento. Resaltó que aquellas palmeras que sean extraídas debido a su muerte, en esos espacios, se realizará una plantación de un árbol «pensado para la zona indicada», por ejemplo en el Bv. Aparicio Saravia se plantarán los arboles «Tilo».

En referencia a los diferentes reclamos de parte de vecinos, sobre las motos que circulan por fuera de los carriles habilitados en el mencionado sitio, reflexionó que «antes de reprimir o multar, creo que se puede juntar a los chiquilines, hablar con ellos, hay lugares para que las motos tengan sus actividades«. Resaltó que no cree que haya mala intención de quienes realizan estas actividades, sino que «hay juventud con ganas de mostrar sus diversiones, pero bueno, vamos a tratar de buscar con educación, un balance y un equilibrio para el Parque«.