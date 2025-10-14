La delegación josefina, integrada por 46 deportistas de todo el departamento, destacó en atletismo y natación, logrando sobresalientes resultados en el evento nacional.
La delegación de San José tuvo una destacada participación en los Juegos Paradeportivos Nacionales 2025, competencia que reunió a deportistas en situación de discapacidad de todo el país. El equipo josefino estuvo conformado por 46 atletas provenientes de Libertad, San José de Mayo, Ituzaingó y Rodríguez, quienes compitieron en las disciplinas de atletismo y natación.
Las actividades se desarrollaron en Montevideo, con las pruebas de atletismo disputadas en la Pista del Prado y las de natación en la Plaza 11 del Cerro. El evento, organizado a nivel nacional, tiene como objetivo promover y democratizar el acceso al deporte adaptado, garantizando el cumplimiento de los derechos de las personas en situación de discapacidad.
En atletismo, los deportistas josefinos alcanzaron múltiples podios:
- Santiago Rodríguez fue segundo en salto largo (juvenil).
- Mariana Lotitto obtuvo el primer lugar en 100 metros y salto largo (senior).
- Luzmila Fernández logró el primer puesto en 100 metros (junior).
- Luis Alonso finalizó tercero en bala (mayor).
- Julio Vera y Thiago Cendoya fueron segundos en salto largo (junior).
- Luz Clarita Alonzo fue tercera en bala (junior).
- Gianina Gervasini se coronó primera en bala (TF21 mayor).
- Franco Sánchez logró el segundo lugar en 100 metros (mayores masculino).
- Sandra Martínez fue primera en 100 metros y tercera en salto largo (mayores femenino).
- Luna Carro alcanzó el segundo y tercer puesto en 100 metros y salto largo (juvenil femenino).
- Leonel Costa se quedó con el primer puesto en bala (juvenil masculino) y segundo en 100 metros.
- Julián Cabrera obtuvo el segundo lugar en salto largo y tercero en 400 metros (mayores masculino).
- Natalia Perdomo consiguió el primer puesto en salto largo y segundo en 100 metros (mayores femenino).
También se destacaron Aldana del Real, Romina Martínez, Laura Conde, Marcos Echeveste y Diego Pérez, quienes sumaron importantes participaciones para el equipo.
En natación, los resultados también fueron sobresalientes:
- Aaron Couto fue primero en 100 metros crol (S21 mayor) y segundo en 50 libre y 25 mariposa.
- Victoria Pieruzzi obtuvo doble oro en 25 metros libre y espalda (S14 mayor).
- Florencia Aborda se impuso en 25 libre y espalda (S14 juvenil).
- Verónica Larrosa fue segunda en 25 libre (S14 juvenil).
- Jorge Cepeda ganó en 25 espalda y fue segundo en 25 pecho (S21 juvenil).
- Luka Armas alcanzó tres terceros puestos en 25 espalda, pecho y libre (S21 juvenil).
Con estos resultados, San José se consolida como uno de los departamentos con mayor proyección en el deporte adaptado, reafirmando el compromiso de sus instituciones, entrenadores y deportistas en el fortalecimiento de la inclusión a través del deporte.