La delegación josefina, integrada por 46 deportistas de todo el departamento, destacó en atletismo y natación, logrando sobresalientes resultados en el evento nacional.

La delegación de San José tuvo una destacada participación en los Juegos Paradeportivos Nacionales 2025, competencia que reunió a deportistas en situación de discapacidad de todo el país. El equipo josefino estuvo conformado por 46 atletas provenientes de Libertad, San José de Mayo, Ituzaingó y Rodríguez, quienes compitieron en las disciplinas de atletismo y natación.

Las actividades se desarrollaron en Montevideo, con las pruebas de atletismo disputadas en la Pista del Prado y las de natación en la Plaza 11 del Cerro. El evento, organizado a nivel nacional, tiene como objetivo promover y democratizar el acceso al deporte adaptado, garantizando el cumplimiento de los derechos de las personas en situación de discapacidad.

En atletismo, los deportistas josefinos alcanzaron múltiples podios:

Santiago Rodríguez fue segundo en salto largo (juvenil).

fue segundo en salto largo (juvenil). Mariana Lotitto obtuvo el primer lugar en 100 metros y salto largo (senior).

obtuvo el primer lugar en 100 metros y salto largo (senior). Luzmila Fernández logró el primer puesto en 100 metros (junior).

logró el primer puesto en 100 metros (junior). Luis Alonso finalizó tercero en bala (mayor).

finalizó tercero en bala (mayor). Julio Vera y Thiago Cendoya fueron segundos en salto largo (junior).

y fueron segundos en salto largo (junior). Luz Clarita Alonzo fue tercera en bala (junior).

fue tercera en bala (junior). Gianina Gervasini se coronó primera en bala (TF21 mayor).

se coronó primera en bala (TF21 mayor). Franco Sánchez logró el segundo lugar en 100 metros (mayores masculino).

logró el segundo lugar en 100 metros (mayores masculino). Sandra Martínez fue primera en 100 metros y tercera en salto largo (mayores femenino).

fue primera en 100 metros y tercera en salto largo (mayores femenino). Luna Carro alcanzó el segundo y tercer puesto en 100 metros y salto largo (juvenil femenino).

alcanzó el segundo y tercer puesto en 100 metros y salto largo (juvenil femenino). Leonel Costa se quedó con el primer puesto en bala (juvenil masculino) y segundo en 100 metros.

se quedó con el primer puesto en bala (juvenil masculino) y segundo en 100 metros. Julián Cabrera obtuvo el segundo lugar en salto largo y tercero en 400 metros (mayores masculino).

obtuvo el segundo lugar en salto largo y tercero en 400 metros (mayores masculino). Natalia Perdomo consiguió el primer puesto en salto largo y segundo en 100 metros (mayores femenino).

También se destacaron Aldana del Real, Romina Martínez, Laura Conde, Marcos Echeveste y Diego Pérez, quienes sumaron importantes participaciones para el equipo.

En natación, los resultados también fueron sobresalientes:

Aaron Couto fue primero en 100 metros crol (S21 mayor) y segundo en 50 libre y 25 mariposa.

fue primero en 100 metros crol (S21 mayor) y segundo en 50 libre y 25 mariposa. Victoria Pieruzzi obtuvo doble oro en 25 metros libre y espalda (S14 mayor).

obtuvo doble oro en 25 metros libre y espalda (S14 mayor). Florencia Aborda se impuso en 25 libre y espalda (S14 juvenil).

se impuso en 25 libre y espalda (S14 juvenil). Verónica Larrosa fue segunda en 25 libre (S14 juvenil).

fue segunda en 25 libre (S14 juvenil). Jorge Cepeda ganó en 25 espalda y fue segundo en 25 pecho (S21 juvenil).

ganó en 25 espalda y fue segundo en 25 pecho (S21 juvenil). Luka Armas alcanzó tres terceros puestos en 25 espalda, pecho y libre (S21 juvenil).

Con estos resultados, San José se consolida como uno de los departamentos con mayor proyección en el deporte adaptado, reafirmando el compromiso de sus instituciones, entrenadores y deportistas en el fortalecimiento de la inclusión a través del deporte.