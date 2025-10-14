De todas maneras, el mandatario dijo que relativiza mucho “cuando se habla de porcentajes”, ya que hay que ver la situación “en más largo plazo”.

El presidente Yamandú Orsi visitó la Escuela Horizonte en el 63° aniversario de la institución, “para estar en contacto directo con el proyecto”, según aseguró en declaraciones a Noticias 5 en el mediodía de este martes, informó Medios Públicos Uy.

En el marco de esa recorrida, el mandatario fue consultado por otros temas. En particular, habló sobre las estadísticas presentadas por el Ministerio del Interior, que mostraron una baja de delitos en los primeros 9 meses del año en comparación al mismo periodo de 2024.

Al respecto, Orsi dijo que relativiza mucho “cuando se habla de porcentajes” ya que hay que analizar la situación “en más largo plazo”. En ese sentido, más allá de los números, dijo que “hay un tema de sensación de la población que hay que tener en cuenta”.

«Relativizo mucho cuando se habla de porcentaje, siempre. (…) Lo que sí me gusta es ser firme y claro en reconocer el buen trabajo de las instituciones, concretamente la Policía y Fiscalía, y yo confío», argumentó.