El dramático momento sucedió en la noche del pasado lunes

Un nuevo hecho de violencia e inseguridad se registró en Delta del Tigre, según informó este martes la Jefatura de Policía de San José.

“Un hombre se presentó en la Comisaría 11ra. de Delta del Tigre en horas de la noche de ayer y radicó denuncia por haber sido víctima de rapiña. Manifestó que circulaba en su moto por calle Esperanza en dirección oeste a este, y al llegar a la intersección con calle Samoa, fue abordado por dos sujetos los que mediante amenazas con un arma de fuego le hurtaron el birrodado, dinero en moneda nacional y se dieron a la fuga«.

El repartidor fue interceptado por dos hombres armados, quienes lo intimidaron y le robaron su motocicleta junto al dinero que llevaba consigo. Según indicó el parte oficial, la víctima no resultó lesionada, aunque los autores lograron darse a la fuga.

La Comisaría 11ra. trabaja en la investigación del caso, recabando elementos que permitan dar con los responsables.