Será para el tradicional concurso de aparcerías, ranchos tradicionales, comidas típicas y juegos de campo

La Comisión Organizadora de la 21ª Fiesta Nacional del Mate y 30ª edición del Día del Gaucho abrió la convocatoria para participar del tradicional Concurso de aparcerías, ranchos tradicionales, comidas típicas y juegos de campo.

Las mismas, son actividades centrales del evento que se desarrollará los días 28, 29 y 30 de noviembre, en el predio de la Sociedad Criolla Capitán Manuel Artigas.

Las agrupaciones interesadas podrán inscribirse hasta el viernes 24 de octubre, a las 20:00 horas, enviando sus datos mediante mensaje de WhatsApp al 099 650 310.

Cada aparcería deberá designar dos delegados con sus respectivos suplentes y presentar una lista mínima de 20 integrantes, incluyendo nombres y números de cédula de identidad.