Esto se da en el marco de la edición 2025 del programa «Huertas Familiares»

La Intendencia de San José dio inicio a la distribución gratuita de semillas correspondiente a la edición 2025 del Programa de Huertas Familiares. En esta oportunidad, se entregan siete variedades: lechuga, perejil, poroto, remolacha, zanahoria, zapallito y acelga.

Los interesados pueden retirar los paquetes en las oficinas de la Dirección General de Desarrollo (Asamblea 676) y en la Dirección General de Políticas Sociales (ex estación de AFE) en San José de Mayo.

También se realiza la entrega en los municipios, oficinas administrativas de la Intendencia en el interior del departamento, el Centro de Educación Socio-Ambiental del Parque Rodó y la Cámara del Pueblo. El horario de atención es de 09:00 a 15:00 horas. Para obtener más información, se puede llamar al 4342 9000, internos 1178 y 1501.