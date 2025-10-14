El estilista de Ciudad del Plata Favio Giumelly obtuvo el tercer puesto en el Campeonato Mundial de Peluquería, representando a Uruguay y a Sudamérica en una competencia de máximo nivel.



El talento uruguayo volvió a brillar en el exterior. El peluquero Favio Giumelly, oriundo de Ciudad del Plata, departamento de San José, logró la medalla de bronce en el Campeonato Mundial de Peluquería, desarrollado en Londres, Inglaterra.

Giumelly, quien compitió en la categoría de peluquería, viajó junto a Luis Ferraro, de Montevideo, siendo los dos únicos representantes de Uruguay y de todo el continente sudamericano en el certamen internacional.

El campeonato —uno de los más prestigiosos del sector— premia la creatividad, técnica e innovación en peluquería y barbería. En el caso de Giumelly, participó en la categoría dedicada a técnicas de tratamiento, corte y peinado, donde alcanzó el podio tras una exigente competencia con profesionales de distintos países.

En diálogo con el medio local Info Capital, el estilista josefino expresó su satisfacción por el resultado: “Se logró el objetivo trazado de subir al podio”, señaló, destacando el esfuerzo y la preparación que implicó representar al país en un evento de esta magnitud.

El logro de Giumelly posiciona a San José y a Uruguay en el mapa mundial de la peluquería, demostrando el alto nivel profesional que existe en el país y el talento que se desarrolla incluso fuera de los grandes centros urbanos.