Destacó que San José es el departamento con mayor porcentaje de población afincada en el medio rural

En el marco de la 81° Expo San José, el senador nacionalista, Carlos Daniel Camy, dialogó con San José Ahora, y reflexionó acerca de la importancia del campo, afirmando que «la ciudad sin el campo, en este país, no sería tal«.

Respecto de la exposición que se realizó desde el jueves 9 al domingo 12 en el predio de la Asociación Rural de San José, afirmó que es «sin duda la muestra de ganado lechero más importante del Uruguay y es también para el departamento una muestra importante para la agropecuaria departamental«. Resaltó el hecho de que este año participó en la Expo, no sólo como senador, sino como integrante de la comisión de Ganadería, Agricultura y Pesca del Senado.

Reivindicando el rol del campo en nuestro país, mencionó la característica de que «Uruguay es históricamente un país agroexportador, y el campo y la ciudad tiene que ir siempre de la mano, porque muchas ciudades en el interior de la República, en nuestros centros poblados o villas, se justifican como centro de servicios de toda la agropecuaria circundante«, concluyendo a su vez, que «nuestro campo sin las ciudades, no andaría porque ahí están los servicios, no hay contraposición«.

Por último, repasó el rol que cumple la lechería en San José, destacando que «es vanguardia«, y subrayando el hecho de que San José, es el departamento con «el mayor porcentaje de población afincada en el medio rural, casi el 20%«. Es por esto que el senador se afirma en que «no hay dicotomía» entre el campo y la ciudad, «no es una cosa contra la otra, son las dos de la mano, procurando la mejor calidad de vida para el habitante«.