El ciclista uruguayo del Náutico Boca del Cufré se impuso en la última jornada de la prestigiosa competencia, destacando el trabajo colectivo del equipo en una exigente edición marcada por el frío, la lluvia y la montaña.



La 26ª edición de la Volta Ciclística de Santa Catarina culminó este domingo con una destacada actuación uruguaya. El ciclista Leonel Rodríguez, del equipo Náutico Boca del Cufré, se impuso en la última etapa de la competencia, logrando una victoria de alto valor deportivo ante corredores de primer nivel.

El evento, que regresó tras casi una década de ausencia, reunió a 20 equipos de élite nacionales e internacionales entre el 7 y el 12 de octubre, sumando 584 kilómetros de recorrido por ciudades como Nova Veneza, Lages, Urubici, Urupema, Balneário Camboriú, Nova Trento y Florianópolis, donde la carrera concluyó sobre la icónica Ponte Hercílio Luz.

Según el manager del equipo, Juanjo Ibarra, la competencia presentó condiciones extremas: “Fue una carrera con mucho nivel de ciclistas y especialistas en montaña. Las primeras cuatro etapas fueron muy duras, con mucha lluvia, frío y subidas exigentes, pero el equipo se mantuvo fuerte día a día”.

Ibarra destacó además la estrategia del grupo: “Lo importante era llegar a la última etapa con Leonel en buena forma para disputar la única jornada llana. El equipo hizo un enorme trabajo para que pudiera demostrar su potencial y lograr el triunfo ante ciclistas de excelente nivel”, aseguró.

De las cinco etapas, cuatro fueron de montaña, lo que representó un reto importante para los competidores. Pese a ello, el conjunto uruguayo se mantuvo sólido y enfocado, permitiendo a Rodríguez aprovechar su especialidad en el sprint final para llevarse la victoria.

La organización de la Volta Santa Catarina 2025, avalada por el UCI America Tour, otorga puntos válidos para el ciclo olímpico rumbo a Los Ángeles 2028, lo que da aún mayor relevancia al triunfo obtenido.

Desde el Náutico Boca del Cufré expresaron su agradecimiento a las empresas que apoyan al equipo y al staff técnico por su compromiso diario. “El trabajo colectivo y la dedicación son la base de estos resultados. Esta victoria también es de todos los que nos acompañan cada día”, señalaron.