La directora de Antel por la oposición rechazó que la empresa estatal asuma la gestión del Antel Arena y advirtió que la medida desvía su foco principal.



La directora de Antel en representación de la oposición, Laura Raffo, manifestó su rechazo a la decisión del Directorio de Antel de que la empresa estatal asuma la gestión directa del Antel Arena tras el vencimiento del contrato con AEG Facilities el próximo 31 de diciembre.

Raffo fue enfática al afirmar que la resolución, aprobada con los votos del Frente Amplio, “deja la transparencia por el camino” y consideró que “implicaría destinar recursos, dinero y personal a gestionar un lugar de shows y espectáculos”, algo que, según su visión, “no es lo que sabe hacer ni lo que debe hacer Antel”.

“Los shows y los espectáculos los puede gestionar un organismo o empresa que tenga experiencia en eso, y así no se pierde el foco de Antel”, sostuvo Raffo, quien insistió en que la empresa pública debe concentrarse en mejorar la conectividad, ampliar la cobertura de fibra óptica y telefonía móvil, fortalecer la ciberseguridad y avanzar en inteligencia artificial y tecnología.

La economista y dirigente opositora cuestionó además que no se haya abierto un proceso competitivo para definir la nueva administración del complejo. “Con esta decisión del directorio se deja la transparencia por el camino”, reiteró.

Raffo recordó que durante el gobierno de Luis Lacalle Pou se habían elaborado las bases para un llamado a licitación pública internacional ante la finalización del contrato con la firma actual, con el objetivo de garantizar un proceso abierto y profesional.

“Se decide de manera unilateral que el Antel Arena lo gestione directamente Antel”, advirtió, agregando que “para el crecimiento del complejo se requiere experiencia internacional”, y que por eso hubiera sido conveniente permitir la competencia entre empresas regionales e internacionales especializadas en la gestión de arenas.

La polémica se suma al debate político sobre el futuro del Antel Arena, luego de que el presidente de Antel, Alejandro Paz, anunciara que la gestión pasará a manos de la subsidiaria estatal ITC, con el objetivo de reducir costos y ampliar la oferta de espectáculos.