El adolescente fue asistido tras el impacto y diagnosticado con politraumatismos moderados y pérdida de conocimiento, aunque posteriormente recibió el alta médica.



Un adolescente de 13 años resultó herido en un siniestro de tránsito ocurrido en Ecilda Paullier, según informó la Jefatura de Policía de San José en su comunicado oficial N.º 236/2025.

El hecho tuvo lugar en la intersección de las calles Luis A. de Herrera y Rincón, en horas de la tarde del lunes, cuando se produjo una colisión entre una bicicleta y un camión.

De acuerdo con la información policial, mientras móviles de las Comisarías 4ª de Mal Abrigo y 6ª de Rafael Perazza se dirigían al lugar, se recibió aviso de que el menor había sido trasladado por sus familiares hacia un centro asistencial.

Una vez en el prestador de salud, los efectivos constataron que el joven se encontraba siendo atendido y fue diagnosticado como “politraumatizado moderado, TEC, accidente, pérdida de conocimiento”, aunque posteriormente fue dado de alta.

En tanto, el conductor del camión declaró que circulaba por Doctor Luis Alberto de Herrera en sentido oeste-este y que, al llegar a calle Rincón, el ciclista —que iba en el mismo sentido pero por el lado izquierdo— realizó un giro en “U”, quedando frente al vehículo y provocando el impacto, el cual no pudo evitar.

Al lugar concurrió Policía Científica y se informó a la Fiscalía Letrada de San José de 2° Turno. La espirometría al conductor del camión resultó negativa.