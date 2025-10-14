Los referentes de la Agrupación de Guardavidas del departamento, visitaron diferentes escuelas

El pasado viernes 3 de octubre, integrantes de la Agrupación de Guardavidas de San José llevaron adelante dos charlas educativas orientadas a la prevención de riesgos en entornos acuáticos, tanto en balnearios como en ríos y piscinas del departamento.

En horas de la mañana, fueron recibidos en la Escuela Nº 51, donde compartieron la instancia con estudiantes de 4º, 5º y 6º año. Por la tarde, visitaron la Escuela Nº 83, donde participaron niños de nivel inicial, 1º y 2º año.

Semanas atrás, y de forma honoraria, los mismos asistieron a la Escuela N° 52 de San José de Mayo, trabajando con los alumnos de 4°, 5° y 6° año de la institución educativa.

Desde la agrupación destacaron que “es de vital importancia realizar estas charlas de prevención con el fin de reducir riesgos, ayudando a las personas a identificar los mismos y a desarrollar comportamientos seguros”, lo que contribuye a disminuir la probabilidad de ahogamientos y otras lesiones.

Finalmente, los guardavidas recordaron que permanecen a disposición de la comunidad y de las instituciones educativas interesadas en coordinar nuevos encuentros. Para hacerlo, se puede escribir al correo electrónico: [email protected].