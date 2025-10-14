La uruguaya, detenida en Paraguay desde mayo, compareció por primera vez ante la Fiscalía en el marco del operativo A Ultranza.



Por primera vez desde su extradición desde España en mayo de este año, Gianina García Troche, esposa del narcotraficante Sebastián Marset, prestó declaración ante la Justicia paraguaya este lunes 13 de octubre. La audiencia tuvo lugar en la cárcel militar de Viñas Cue, donde la mujer permanece recluida.

Según informó el medio local ABC, García Troche declaró ante el fiscal Deny Yoon Pak, acompañada por un equipo de defensa integrado por los abogados Rafael Blanco, Luis Samaniego, Hugo Núñez, Cristina González y Balbino Garcete. La uruguaya está imputada por lavado de activos provenientes del narcotráfico, dentro de la investigación conocida como operación A Ultranza, una de las mayores causas contra el crimen organizado en Paraguay.

Aunque no trascendió el contenido de su declaración, la comparecencia se produce semanas después de que su defensa presentara un recurso de nulidad contra la indagatoria realizada el 21 de mayo. En aquel momento, los abogados denunciaron irregularidades en el procedimiento, alegando que la procesada no fue informada a tiempo de su derecho a asistencia consular por su condición de ciudadana uruguaya, ni del derecho a elegir un abogado de confianza antes de la audiencia.

El 10 de septiembre, la jueza de Garantías Especializada en Crimen Organizado, Rosarito Montanía, rechazó el recurso, al considerar que los argumentos carecían de sustento. En su resolución, la magistrada afirmó que se le comunicaron a García Troche los hechos imputados, las pruebas en su contra y sus derechos procesales, incluido el de designar un abogado particular, opción que finalmente declinó, aceptando la asistencia de un defensor público.

La causa sigue en curso y García Troche continúa detenida en Viñas Cue, mientras la Fiscalía avanza en la investigación de la red presuntamente encabezada por Marset.

Fuente: Montevideo Portal