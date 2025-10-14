Dijo que no hay que hablar solamente de lo que sucede en la ciudad, sino también de lo que sucede en el campo

Días atrás, el edil (s) nacionalista, Enzo Elizalde, en el debate que se generó en la Junta Departamental de San José por la inseguridad que atraviesa el departamento, sugirió algunas medidas para «reforzar la seguridad» en el mismo.

En ese sentido, planteó: la implementación del régimen 12×36 en zonas críticas, el mando presente con jefes residiendo en sus destacamentos, el uso de mapas de calor del delito y la reactivación de las Mesas Locales de Convivencia y Seguridad Ciudadana.

“Cuando el que está en la calle habla, hay que escuchar y trabajar. La seguridad no es un eslogan, es orden, presencia y comunidad organizada”, afirmó Elizalde.

En su exposición en el Legislativo, apuntó a «no hablar solamente de lo que sucede en la urbe, sino también de lo que sucede en el campo«. En referencia a los abigeatos, planteó reactivar la Comisión de Seguridad Rural y el uso de «herramientas tecnológicas simples» para la prevención.

Continúo destacando la «necesidad» de Policía en la calle, «patrullaje inteligente», y coordinación con la Fiscalía, en concreto, «que las leyes acompañen al policía, esto no es solamente un pedido a nivel departamental, sino a nivel país«. Concluyó reflexionando que «con policía visible, datos abiertos y vecinos organizados, San José puede estar más seguro”.