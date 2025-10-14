Desde Paseos Públicos, aseguraron que «el pueblo puede y debe expresarse, pero en lugares habilitados»

Semanas atrás, el Plenario San José del PIT-CNT y la Intersocial de San José de Mayo, intervinieron el puente que se ubica en el Bv. Manuel de Rodríguez, a la altura de la calle San Salvador, de la capital departamental, en el marco de las actividades que han realizado desde comienzos de octubre, en pos de la paz en Palestina.

El pasado jueves, en el centro capitalino, se realizó otra intervención en donde se congregaron diferentes vecinos, para observar la proyección de imágenes, acerca de lo que sucede en Palestina. En ese marco, Marcelo Lema, secretario de finanzas del Plenario Departamental, se refirió al blanqueado de ese puente por parte de la Intendencia de San José, a los días de haberlo intervenido.

«Hicimos una intervención, y nos preocupamos de que quede prolijo, de que quede bien, haciendo alusión a la paz en el mundo, a la paz en Gaza, y en realidad molestó eso, y no molestó que pongan propagandas políticas, porque ese muro estaba pintado con propaganda, y nunca salió nadie al cruce de eso, y sin embargo al curce por la paz, si salen, es medio contradictorio el pensamiento de la población«, afirmó Lema.

Así se encontraba previo a la intervención

Así quedó una vez intervenido

Destacó que «molesta que no les pase nada al ver propaganda política en ese lugar, y sí, una propaganda haciendo alusión a la paz«. En otro orden, descartó de plano que esta intervención tenga tintes políticos.

Concluyó diciendo que ellos son sindicalistas, «representamos a los sindicatos de todo el departamento, al Plenario Departamental, entonces no tenemos que meter el tema político en este caso«.

Por su parte, el director de Paseos Públicos, Denis Hornos, dijo a San José Ahora que «no se pidió permiso» para pintar ese muro, «debido a que es un espacio público«. Confirmó que tuvo la denuncia de vecinos que «estaban en desacuerdo» con pintar ese sitio.

Hornos, recalcó que se debe «respetar la ley» y por consecuencia, desde la dirección, pintaron de blanco sobre las pintadas realizadas en alusión a Palestina. Por último, destacó que dejar el muro sin ninguna pintada «no es contra esa manifestación, ni contra ninguna, el pueblo puede y debe expresarse, pero en lugares que estén habilitados«.