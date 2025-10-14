El cambio de gestión pasará a manos de la subsidiaria ITC a partir de diciembre. Antel busca reducir costos y ampliar la oferta de eventos nacionales e internacionales.

El presidente de Antel, Alejandro Paz, confirmó que el Antel Arena entrará en una nueva etapa de administración a partir de diciembre, cuando la empresa subsidiaria ITC asuma el gerenciamiento del recinto. Esta decisión, explicó, permitirá ahorrar alrededor de US$ 500 mil anuales y ampliar la oferta de espectáculos en uno de los principales centros de eventos del país.

El cambio se produce tras el retiro de la empresa ASM Global (fusionada con AEG Facilities Uruguay), actual gestora del Antel Arena, cuyo contrato vence a fin de año. “Creemos que la mejor opción para continuar con la gestión del Antel Arena es hacerlo a través de una de nuestras subsidiarias”, señaló Paz, quien aclaró que se trata de una medida “profesional, ni temeraria ni apresurada”.

Según detalló, el modelo de gestión se mantendrá igual al actual, y los productores privados seguirán siendo quienes traigan los espectáculos. “El Antel Arena está funcionando estupendamente, con funciones llenas y buena recepción del público. La idea es continuar con ese modelo exitoso”, afirmó.

Entre los principales objetivos del cambio figura la reducción de costos operativos, eliminando la intermediación de una empresa externa. “Pensamos ahorrar unos US$ 500 mil anuales, lo que nos permitirá traer otro tipo de espectáculos que hoy no llegan por los altos costos”, explicó, mencionando como ejemplo la posibilidad de incorporar eventos deportivos como el básquetbol.

Paz enfatizó que Antel no modificará su estructura operativa: “Antel continuará haciendo exactamente lo mismo que hace hoy. Simplemente cambia la contraparte que administra el contrato. Lo que sí vamos a hacer es rentabilizar mucho más ese activo de marketing que tenemos”.

Respecto al contexto contractual, recordó que el acuerdo con ASM Global había vencido en 2023 y fue prorrogado por el gobierno anterior. “Llegamos a la misma conclusión que ellos: no era necesario hacer una licitación internacional, sino continuar con un modelo de gestión eficiente y conocido”, indicó.

La subsidiaria ITC, que firmará el nuevo contrato este jueves, es una empresa de servicios y consultorías perteneciente a Antel, con más de una década de experiencia vinculada a la operación del Antel Arena. “Es una empresa profesional que puede administrar perfectamente un contrato de estas características”, subrayó Paz.

Con este cambio, Antel busca consolidar al Antel Arena como un espacio rentable, versátil y abierto a nuevos formatos culturales y deportivos, manteniendo la calidad de los espectáculos y optimizando los recursos públicos.