El herido tiene 15 años. Fue en Montevideo.

Un adolescente de 15 años está grave internado en el CTI luego de que un amigo de 17 le efectuara un disparo accidental en la cabeza con una chumbera. El incidente se registró en la noche del lunes en García de Zúñiga y Juan Acosta, en Cerrito de la Victoria.

Otro de los amigos, de 17 años, llamó a los padres de la víctima, que al llegar al lugar encontraron a su hijo sentado en un sillón. Estaba consciente y tenía un orificio de bala a la altura de la sien izquierda con un leve sangrado. Al ser consultado por lo ocurrido, respondió con dificultad para hablar y dijo que le dolía la cabeza.

Una unidad de emergencia médica móvil trasladó al adolescente herido a la emergencia del Hospital Evangélico, donde un médico le diagnosticó una herida de arma de fuego en hemisferio izquierdo, fue derivado al CTI en estado grave.

Los adolescentes de 17 años fueron hasta el centro de salud y al ser consultados sobre lo ocurrido coincidieron en señalar que estaban practicando con una chumbera cuando uno de ellos presionó de forma accidental la cola del disparador mientras manipulaba el arma y efectuó un disparo que impactó en la cabeza de su amigo. El arma es propiedad del adolescente que presenció lo ocurrido y fue incautada por la Policía.

El Departamento de Homicidios investiga el caso y fue enterada la Fiscalía de Adolescentes de 1º turno, que dispuso el relevamiento de cámaras y testigos, continuar atento al estado de salud de la víctima, y la citación con adultos responsables del autor y del testigo del hecho.

La madre del testigo contó que, de acuerdo al relato de su hijo, estaban los dos adolescentes con el arma cuando vieron venir a la víctima y uno de ellos le efectuó un disparo con la chumbera para asustarlo y le impactó en la cabeza.

Personal de Policía Científica realizó el relevamiento de las manchas de sangre encontradas en la vía pública en el cruce de Joaquín Artigas y García de Zúñiga.