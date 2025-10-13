La víctima explicó que se encontraba en una pizzería cuando tuvo una discusión con otro hombre, quien se retiró y luego regresó con un arma de fuego, efectuando varios disparos.

La Jefatura de Policía de San José informó que en la madrugada del domingo, una persona resultó herida por arma de fuego en la Ruta 1 Vieja, km 27, Ciudad del Plata.

Según el Comunicado de Prensa N.º 235/2025, la Policía recibió un llamado del Centro de Comando Unificado Departamental (C.C.U.D.) solicitando presencia en el lugar. Cuando la Unidad de Respuesta Policial (U.R.P.) llegó, la víctima ya había sido trasladada al centro asistencial conocido como “Hospitalito” de Ciudad del Plata.

En su declaración, la víctima explicó que se encontraba en una pizzería cuando tuvo una discusión con otro hombre, quien se retiró y luego regresó con un arma de fuego, efectuando varios disparos. La víctima fue alcanzada por uno de ellos y recibió asistencia médica inmediata.

La Fiscalía Letrada de Libertad fue informada del hecho y dispuso las correspondientes actuaciones judiciales. El caso está siendo investigado por el Área de Investigaciones de Zona II.

Las autoridades policiales recomiendan a la población mantener precaución y colaborar con cualquier información que pueda aportar al esclarecimiento del incidente.