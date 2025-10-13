Lorena Acevedo, diagnosticada con endometriosis, solicita apoyo económico para acceder a tratamiento especializado.



Lorena Acevedo, 35 años y residente de San José, enfrenta un desafío crítico en su salud: fue diagnosticada hace cinco años con endometriosis, una enfermedad crónica inflamatoria que afecta principalmente a mujeres en edad reproductiva. La condición, caracterizada por dolor pélvico intenso y complicaciones para concebir, ha impactado significativamente su calidad de vida.

El diagnóstico se confirmó luego de múltiples estudios, incluyendo parocopía, durante la búsqueda de un embarazo. Actualmente, Lorena realiza un tratamiento especializado en una clínica de Córdoba, Argentina, reconocida por su experiencia en endometriosis. Sin embargo, para mejorar de manera significativa su salud, requiere someterse a una cirugía programada para el 1° de diciembre.

El costo de la intervención asciende a 10.000 dólares, monto que Lorena aún no ha podido cubrir. Por ello, hace un llamado a la solidaridad y colaboración de quienes puedan ayudarla, ofreciendo dos vías de apoyo:

Cuenta PREX: 1588963

1588963 Abitab: 4.932.590-6

La endometriosis es una enfermedad que afecta a aproximadamente 10% de las mujeres en edad fértil a nivel mundial, causando dolor crónico, fatiga, infertilidad y, en muchos casos, limitando la vida diaria. El acceso limitado a especialistas en Uruguay complica aún más la situación de quienes la padecen, subrayando la importancia de apoyo comunitario y redes de asistencia.