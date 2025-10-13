Pablo Laurta, integrante del grupo antifeminista Varones Unidos, fue capturado en Gualeguaychú tras cometer un doble homicidio en Córdoba.

El uruguayo Pablo Laurta, detenido en Argentina tras el asesinato de su expareja y su exsuegra en Córdoba, formaba parte del grupo antifeminista Varones Unidos, una organización conocida por cuestionar las políticas de género y los movimientos feministas.

El hecho ocurrió en el barrio Villa Serrana, donde Laurta asesinó a Luna Giardina, de 29 años, y a su madre, antes de huir con su hijo de 5 años. Según fuentes judiciales, el hombre tenía antecedentes por violencia de género y existían denuncias previas por agresiones contra su expareja.

De acuerdo con el entorno de la víctima, Giardina había escapado de Uruguay junto a su hijo luego de un intento de estrangulamiento. Contaba con un botón antipánico, aunque no logró activarlo durante el ataque.

En redes sociales, Laurta se definía como empresario digital y fundador de la firma VContenidos, dedicada a la asesoría en medios digitales desde 2010. Además, en su perfil de Facebook compartía de forma habitual contenidos libertarios y mensajes en contra del feminismo, en los que denunciaba lo que consideraba “falsas acusaciones” hacia los hombres.

Dentro de Varones Unidos, Laurta sostenía que el movimiento buscaba “incorporar la perspectiva masculina a las discusiones de género”. La agrupación promueve, según su web, la “fraternidad entre los sexos” y denuncia lo que define como “discriminación judicial hacia los varones”.

En 2022, participó en una ponencia en el Palacio Legislativo uruguayo, junto a la legisladora Elsa Capillera y el abogado Hoenir Sarthou, donde expuso sobre “informatización y democracia”. Durante esa presentación, cuestionó lo que denominó la “resignificación neomarxista” de la sociedad y se manifestó crítico ante los movimientos que considera “divisivos”.

Tras una intensa búsqueda, Laurta fue detenido en un hotel del centro de Gualeguaychú, donde se encontraba junto al menor. Actualmente, permanece bajo custodia de la Justicia cordobesa, imputado por doble femicidio y secuestro. El niño fue derivado a un centro de contención, donde recibe asistencia profesional.

La investigación está a cargo de la Fiscalía de Instrucción de Violencia Familiar y de Género del segundo turno de Córdoba, que continúa recabando testimonios y pruebas sobre el caso, informó Montevideo Portal.