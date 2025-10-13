Se llevaron adelante operativos en distintos puntos de esa ciudad

La Jefatura de Policía de San José informó que durante el pasado fin de semana se llevaron a cabo operativos tras recibir un llamado a la línea 911 por picadas de motos. Los mismos, se realizaron en distintos puntos de la ciudad de Libertad, incluyendo Ruta 1 Vieja y Carlos Clausolles y Wilson Ferreira Aldunate entre calles José Enrique Rodó y Banchero.

En los procedimientos participaron funcionarios de la Unidad de Respuesta Policial (U.R.P.), del Grupo de Reserva Táctica del Programa de Alta Dedicación Operativa (G.R.T. – P.A.D.O.) y la Brigada Departamental de Seguridad Rural (B.D.S.R.).

Durante el operativo se identificaron 16 personas, se registraron cinco vehículos y se procedió a la incautación de uno de ellos. Según el parte policial, los funcionarios fueron agredidos con el lanzamiento de una botella, que causó daños en un móvil policial.

Se logró identificar a dos hombres, uno de ellos menor de edad, como presuntos responsables de los daños, quienes fueron trasladados a Seccional Séptima. La Fiscalía de Libertad dispuso actuaciones, quedando ambos involucrados en libertad mientras se aclara la situación.