Conocé qué zonas serán las afectadas

OSE informó que este martes 14 de octubre se verá afectado el normal suministro de agua potable en parte de Ciudad del Plata, debido a trabajos de mejora en la red de distribución.

La zona comprendida por la interrupción incluye el Barrio Santa Mónica, delimitado al Norte por calle Paraná, al Sur por Ruta 1 Vieja, al Este por Camino al Gaucho Negro y al Oeste por Avenida Eduardo Calcagno. La afectación se extenderá desde las 8:00 hasta las 13:00 horas del mismo día.

Una vez restablecido el servicio, podrán registrarse episodios puntuales de turbiedad debido a las tareas realizadas. OSE recomienda dejar correr el agua hasta que recupere su aspecto habitual.

Ante cualquier inconveniente posterior, los usuarios pueden comunicarse con el Centro de Atención Telefónica al 0800 1871 o al *1871 desde celulares.

En caso de mal tiempo, los trabajos serán suspendidos hasta nuevo aviso.