El entre busca 230 puestos para contratos zafrales de cuatro meses para todo el territorio nacional.

OSE abrió un nuevo llamado laboral para peones de entre 18 y 55 años con sexto con constancia de haber aprobado 6° año de Educación Primaria para cubrir 230 puestos zafrales, publicó Montevideo Portal.

El sueldo para los puestos para el territorio nacional será de $ 46.515,55; el correspondiente a la categoría de la escala general de retribuciones vigente al 1° de enero de este 2025.

Los puestos serán para el período del 2 de diciembre de 2025 al 1° de abril de 2026, informó el ente en las bases del llamado.

Requisitos excluyentes:

– Ser ciudadano/a uruguayo/a o tener no menos de tres años de ciudadanía legal uruguaya.

– Cédula de Identidad vigente.

– Al momento de la firma del contrato, el/la aspirante no deberá poseer otra actividad laboral en la órbita estatal exceptuando la docente.

Requisitos Específicos

– Tener entre 18 y 55 años al momento de la inscripción.

– Constancia actualizada de haber aprobado sexto año de Educación Primaria.

– Para los cupos destinados a personas trans: haber realizado o iniciado el proceso de adecuación de nombre o sexo en documentos identificatorios, o haber solicitado la Tarjeta Uruguay Social Trans.

– Al momento del ingreso acreditar domicilio en la localidad donde se inscribió, mediante constancia policial emitida por la Seccional del lugar u otra documentación que así lo acredite.