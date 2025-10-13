Se trató de una mujer de 21 años, y un hombre de 18

Durante un operativo de control vehicular y de personas realizado en Delta del Tigre, personal del Grupo de Reserva Táctica del Programa de Alta Dedicación Operativa (G.R.T.–P.A.D.O.) detuvo a dos jóvenes y decomisó una sustancia estupefaciente.

Según informó la Jefatura de Policía de San José, el procedimiento tuvo lugar en horas de la noche del domingo 12 de octubre, en la intersección de Las Perlas y Java. En el parte oficial se detalla:

“Personal del Grupo de Reserva Táctica del Programa de Alta Dedicación Operativa (G.R.T.–P.A.D.O.) que se encontraba realizando un operativo de control vehicular y personas en calle Las Perlas y Java de Delta del Tigre avistaron a una mujer y un hombre que circulaban en un birrodado, en actitud sospechosa y sin los elementos de seguridad obligatorios, por lo que se les indicó que detuvieran la marcha”.

Tras ser identificados —una mujer de 21 años y un hombre de 18 años—, los efectivos hallaron entre las prendas de la joven un envoltorio de nailon con sustancia en piedra color amarillo, con características similares a la pasta base y un peso de 31,38 gramos.

Ambos fueron detenidos y trasladados a la Comisaría 11ª de Delta del Tigre, mientras que la Brigada Departamental Antidrogas asumió la investigación.

La Fiscalía Letrada de Libertad fue notificada del hecho y dispuso las actuaciones correspondientes. Tanto la sustancia como el birrodado fueron incautados, y los dos detenidos permanecen a disposición de la Justicia.