Los mismos se desarrollaron entre el viernes y domingo en el predio de la ARSJ

En el marco de la 81° Expo San José, la cual se desarrolló desde el jueves 9 al domingo 12 de octubre, diferentes artistas y grupos musicales, se presentaron en el escenario amado en el predio de la Asociación Rural de San José.

Entre ellos, participaron: Mix Dance by FT Fitness, Legueros, Orquesta Espectáculo (Banda Departamental de Colonia), La Nueva Escuela, Catherine Vergnes.

DJ Sanata, si bien fue anunciado para la noche del sábado, en la misma fue suspendido, debido a las inclemencias climáticas que impidieron su actuación, así como la de «La Nueva Escuela», la cual se reprogramó para la tarde del domingo, con entrada gratuita.