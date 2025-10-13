Felipe Cabrera de 21 años ganó a nivel nacional y su proyecto fue seleccionado para jurado internacional.



Felipe Cabrera, un joven de 21 años nacido en San José de Mayo, se convirtió en uno de los protagonistas de la NASA International Space Apps Challenge 2025, la hackatón espacial que reunió a participantes de más de 180 países durante el pasado fin de semana.

El estudiante de Ingeniería en Sistemas, que actualmente reside en Montevideo, participó de forma individual y fue uno de los tres ganadores nacionales en la categoría Mayores. Su proyecto utiliza inteligencia artificial (IA) para detectar y analizar exoplanetas a partir de datos abiertos de la NASA, automatizando la clasificación y evaluando la posibilidad de habitabilidad de estos astros.

Según explicó Cabrera, la herramienta permite que científicos y estudiantes procesen grandes volúmenes de datos astronómicos sin hacerlo manualmente, ofreciendo resultados precisos sobre si un candidato podría ser un exoplaneta y cuáles factores contribuyen a esa predicción. Además, el sistema incluye un análisis de habitabilidad comparando los exoplanetas con la Tierra.

Del total de 75 proyectos presentados por más de 100 equipos, diez fueron seleccionados para competir a nivel internacional, incluyendo los cinco ganadores nacionales. Cabrera se enterará junto al resto de los nominados el próximo 5 de octubre si avanza a la fase global. Los finalistas internacionales se anunciarán el 26 de noviembre y los diez ganadores el 18 de diciembre.

El joven maragato señaló que participar fue “una forma de diversión y de aplicar lo aprendido en la facultad”, y aseguró que compartir su logro puede inspirar a otros jóvenes de San José a explorar ciencia, tecnología e innovación, consolidando el ecosistema de innovación local.