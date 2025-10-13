El hecho ocurrió el pasado domingo

Un hurto en un comercio de la ciudad de Libertad culminó con la detención de un hombre de 36 años, poseedor de antecedentes penales, según informó este lunes 13 de octubre la Jefatura de Policía de San José.

De acuerdo al parte oficial, “un hombre se comunicó con el Centro de Comando Unificado Departamental (C.C.U.D.) en horas de la mañana del día 12 de octubre y solicitó presencia policial para un comercio ubicado en calle Agraciada esquina Ruta 1 Vieja de la ciudad de Libertad, por haber sucedido allí un hurto”.

Al lugar concurrió personal de la Unidad de Respuesta Policial (U.R.P.), que entrevistó a la propietaria del kiosco. La mujer manifestó que al llegar para abrir el local observó una ventana forzada y, al ingresar, constató la falta de dinero en moneda nacional, cajas de cigarrillos y varios cartones de “Raspaditas”.

Los funcionarios realizaron distintas actuaciones que permitieron vincular con el hecho a un hombre que coincidía con la descripción recabada y fue detenido en las cercanías del comercio.

La Fiscal Letrada de Libertad fue notificada del caso y dispuso las actuaciones correspondientes. En tanto, Policía Científica realizó el relevamiento en el lugar. El detenido permanece a disposición de la Justicia.