También se recordó la Batalla de Sarandí de 1825

La Intendencia de San José, el municipio de Ciudad del Plata y la Comisión Patriótica, conmemoraron este domingo 12 de octubre, el «encuentro de dos mundos de 1492» y la Batalla de Sarandí de 1825.

El acto recordatorio se realizó en la Comisión Vecinal de Playa Pascual, en Ciudad del Plata. La oratoria estuvo a cargo del docente Daniel Barceló, quien destacó que el acto del 12 de octubre “es un encuentro con la memoria, con la identidad, y con los valores que nos unen como comunidad”. Representa “un momento para mirarnos, recordar de dónde venimos y proyectar, juntos, hacia dónde queremos ir”.

Recordó que en 1492, “Europa y nuestra tierra se encontraron por primera vez, descubriendo los primeros un continente que hacía bastante tiempo estaba descubierto, ya que existían pueblos y civilizaciones que poseían una vasta riqueza cultural, espiritual y social mucho antes de la llegada de la expedición de Colón”.

“El llamado encuentro de dos mundos no fue sencillo ni justo en todos sus aspectos. Hubo luz y sombra, aprendizaje y dolor, descubrimiento y sometimiento. Pero también fue el inicio de un diálogo cultural que, con el paso de los siglos, dio origen a lo que somos hoy. Una identidad mestiza, plural, con raíces diversas que se entrelazan en nuestra lengua, nuestra fe, nuestras costumbres y nuestra manera de sentir el mundo”, agregó.

Barceló remarcó que “más de tres siglos después, en otro 12 de octubre, el de 1825, los orientales vivieron otro encuentro decisivo: la Batalla de Sarandí”.

“Allí se encontraron hombres de todas partes de la campaña, unidos bajo un mismo objetivo, dispuestos a luchar carabina a la espalda y sable en mano, como reza la frase que marcó esa jornada gloriosa. Fue el encuentro entre la determinación y la

esperanza, entre la voluntad de ser libres y la certeza de merecerlo”, expresó.

La ofrenda floral al pie del busto del prócer José Artigas fue colocada por el alcalde de Ciudad del Plata, Richard Mariani, Adriana Irigoitía, en representación de la Comisión Vecinal de Playa Pascual y estudiantes de instituciones educativas.

Según informó el Ejecutivo Departamental, alumnos de la Escuela N° 117 interpretaron el Himno Nacional y la marcha Mi Bandera en lengua de señas. El acto cultural contó con estudiantes de 6° año del Colegio del Plata que cantaron “19 de abril” de Ricardo Fernández y de 6° año de la Escuela N° 117 que bailaron un gato.