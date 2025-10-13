La Cámara del Pueblo de San José se reunió con vecinos del mismo, y definieron la fecha

Según informó la Cámara del Pueblo, en la tarde del pasado sábado 11 de octubre, se llevó a cabo una reunión de trabajo con vecinos del barrio Prado Maragato, en el marco de las diligencias para conformar una nueva Comisión de Fomento.

Del encuentro participaron el presidente de la Cámara del Pueblo, Éder Vieira Da Cunha, junto a la secretaria Rita Montelongo, el tesorero Gustavo Gutiérrez, la protesorera Mabel Panzardi y el vocal Eduardo García.

Durante la instancia se lograron conformar dos listas, la 27 y la 35, que se postularán para las elecciones barriales que se realizarán el próximo sábado 25 de octubre, entre las 16:00 y las 19:00 horas, en la sede del barrio.

Desde la organización se invita a todos los vecinos del Prado Maragato a participar del proceso y concurrir a las urnas para elegir a la nueva Comisión de Fomento.

Semanas atrás, San José Ahora daba parte de que la Cámara del Pueblo, había mantenido un encuentro con los vecinos del barrio, donde entre las inquietudes de los mismos, resaltaban la necesidad de reflotar la Comisión del Barrio y de recuperar el salón comunal, espacio que en el pasado funcionó como policlínica.