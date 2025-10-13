Natalia Lomando vecina de Villa Ituzaingó, quien en solo ocho meses perdió a dos hijas ,clama ayuda para que se haga justicia por su hija Elenita.



La comunidad de San José se encuentra conmocionada por la dramática historia de Natalia Lomando, vecina de Villa Ituzaingó, quien en solo ocho meses perdió a dos hijas. La tragedia más reciente involucra a Elenita, de 3 años, víctima de un presunto abuso sexual, cuyo caso judicial permanece detenido sin avances.

La primera pérdida ocurrió en agosto de 2022, cuando Sabrina, de 24 años, falleció en un siniestro provocado por un caballo suelto. Mientras Natalia intentaba sobrellevar el dolor, llegó la segunda tragedia: Elenita fue abusada y posteriormente murió, según confirmaron pericias forenses.

“El expediente está trancado y lo quieren archivar. El acusado está suelto en el pueblo. Necesito un abogado que mueva la causa de corazón”, relató Natalia en un video difundido en redes sociales.

La madre asegura que la Fiscalía de San José tiene el expediente completo, pero hasta el momento no ha habido avances ni comunicación con la familia. Ante esta situación, Natalia solicita urgente colaboración de un abogado solidario, ya que no cuenta con recursos económicos para contratar uno.

Beatriz Maciel, allegada a la familia, acompañó el pedido y expresó: “Pedimos que algún abogado o abogada nos ayude para que se haga justicia por Elenita”.

Mientras espera apoyo legal, Natalia continúa su lucha por que se investigue a fondo el presunto abuso y los responsables respondan ante la Justicia, buscando que su hija descanse en paz y que otros niños estén protegidos.