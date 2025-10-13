En el cierre de la 81° Expo San José, varias inquietudes fueron explicitadas

En la tarde del pasado domingo 12, la 81° Expo San José, llevada adelante en el predio de la Asociación Rural local, la cual transcurrió desde el jueves 9, llegó a su fin, con el acto clausura de la misma.

Agustín Álvarez, presidente de la asociación, realizó un discurso donde estableció algunas de las inquietudes que mantienen su asociados en la actualidad. Ordenamiento territorial, dólar e inseguridad, son algunos de los items que abordó Álvarez en su oratoria.

Destacó la importancia de «cuidar el equilibrio entre el desarrollo y la producción» en referencia al crecimiento territorial de San José. Aseguró que «es lógico que crezca con responsabilidad, el problema no es solo del productor, es del departamento. Si permitimos fraccionamientos dispersos por todo el territorio, sin planificación, los efectos los vamos a pagar entre todos«.

El presidente de la ARSJ concluyó ese tema, subrayando que «es tiempo de actuar, no podemos seguir postergando decisiones que afectan la base productiva de nuestro departamento, San José necesita trazar un rumbo, y no perderlo, ordenar el territorio es una necesidad impostergable«.

En otro orden de temas, reflexionó sobre las declaraciones del presidente del Banco Central del Uruguay (BCU) Guillermo Tolosa, quien semanas atrás, llamó a “soltar el chupete” del dólar: “Invertir en dólares es una especie de timba de casino” dijo. Desde la asociación, expresaron su «total desacuerdo» con esas afirmaciones, al considerar que «esto no es un simple ajuste técnico, es una decisión que cierra márgenes, que incrementa costos y que nos obliga a producir con la mano atada«.

Si bien reconoció que «algunos rubros están algo mejor«, apuntó que «no es un gran despegue» y es consecuencia, de «una recuperación, de lo que nos arrebató la seca histórica que padecimos«.

Por último, se refirió a los abigeatos en el medio rural, los cuales catalogó de «amenaza» a la seguridad, inversión y el trabajo de los productores rurales. Sin embargo, «valoró» el «esfuerzo» que ha hecho el ministerio del Interior, ante los diferentes sucesos.

Remarcó que aún «falta presencia territorial, herramientas legales, coordinación real entre Fiscalía, Policía y Justicia. Necesitamos presencia policial efectiva, Justicia rápida y leyes que realmente protejan al productor. Pedimos tolerancia cero con el delito en el medio rural, porque si el campo se siente inseguro, la producción se detiene«.