Una encuesta de la consultora Nómade marca que la inseguridad es el aspecto que más preocupa a los uruguayos, con un 33,9%, informó Montevideo Portal.

En tal sentido, la consultora marcó que si bien la inseguridad es desde 2024 el principal problema identificado por la muestra, en la pasada medición se había reportado un porcentaje inferior al 30%.

Según explicó, esto se podría deber al caso del atentado contra Mónica Ferrero y a la ola de homicidios registrada en el último tiempo.

Por otro lado, en el segundo lugar se ubicó el desempleo con 12%, seguido de la salud mental con 9,3%.

Por su parte, para el 8,2% de los encuestados el narcotráfico es el principal motivo de preocupación, mientras que la educación el 7,5%. La corrupción con 7,4% y la inflación con 7%.