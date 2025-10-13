La Estación 550 informó este lunes el reporte de precipitaciones, con Chamizo como la zona más afectada.

Este lunes, la Estación 550 de Meteorología de San José de Mayo difundió el reporte de precipitaciones acumuladas entre sábado y domingo, complementado con los registros de las últimas 24 horas. El relevamiento muestra notables diferencias entre localidades, con Chamizo encabezando el listado con un total de 16.0 mm.

Le siguen Rafael Peraza que acumuló 12.0 mm, Kiyú, Juan Soler y Rodríguez con 10.0 mm cada uno, mientras que la Estación 550 registró 8.0 mm. En contraste, Mal Abrigo y Ecilda Paullier presentaron acumulados mínimos, con 2.0 mm y 1.0 mm respectivamente.

Ciudad del Plata no pudo reportar datos por falta de pluviómetro, y Cufré tampoco lo hizo debido a la ausencia de personal. Estos datos reflejan la variabilidad climática en el departamento, y destacan la importancia de contar con infraestructura meteorológica adecuada y cobertura operativa para un monitoreo más preciso.