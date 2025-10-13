Padece cáncer de colon y necesita del apoyo de la comunidad para continuar su tratamiento.

Playa Pascual se prepara para recibir este domingo 19 una peña solidaria en beneficio de María Laura Borges, reconocida profesora de literatura y poeta, quien lucha contra un cáncer de colon agresivo. La iniciativa, organizada por amigos y colegas, busca recaudar fondos para que pueda continuar con su tratamiento médico.

El evento, que comenzará a las 16 horas en la Comisión Vecinal de Playa Pascual (Av. Río de la Plata, Parada 3), contará con la participación de varios músicos locales, entre ellos Grupo Lebrel, Perfiles, Les Mau, Rosario Pérez, La Quinta, Julio Méndez, Dúo Pérez Cardozo y Estación Chamberlain. Además, se realizarán sorteos, feria americana y cantina, y todo lo recaudado será destinado íntegramente al tratamiento de María Laura.

La entrada tendrá un valor de $100 pesos, mientras que los niños menores de 12 años ingresan gratis.

Organizadores destacan que la Peña no solo busca reunir fondos, sino también visibilizar la solidaridad de la comunidad y brindar apoyo a una destacada docente y poeta.