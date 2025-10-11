El evento será del 28 al 30 de noviembre en con artistas destacados y actividades tradicionales.



La 21ª Fiesta Nacional del Mate y la 30ª edición del Día del Gaucho ya tienen grilla confirmada y venta de entradas habilitada. El evento se desarrollará los días viernes 28, sábado 29 y domingo 30 de noviembre en el predio de la Sociedad Criolla Capitán Manuel Artigas, en la ciudad de San José de Mayo.

El viernes 28 abrirán el escenario Lucía Chappe, Patria Adentro, La Penúltima y Lucas Sugo como cierre principal de la jornada. El sábado 29 se presentarán Pancho Ponce De León, Germán Montes, Carlos Malo, Kumbiaracha, Larbanois – Carrero y Soledad, que será la figura central del festival.

El domingo 30 la entrada será gratuita y se llevará a cabo el tradicional desfile de caballería gaucha, además de juegos de campo, concurso de aparcerías y el Concurso Nacional de Guasqueros.

Ya se encuentra habilitada la venta web de entradas anticipadas en fiestadelmate.entrada.uy.

Hasta el 31 de octubre, los precios son de $300 por día o $500 el abono para viernes y sábado. Desde el 1 de noviembre, los valores pasarán a $350 y $600, respectivamente.

Este año, la organización anunció una novedad importante: las jineteadas nocturnas, que se desarrollarán en el ruedo Héctor Umpiérrez los días viernes y sábado.

Además, durante la fiesta habrá una exposición de más de 1.000 mates del coleccionista Víctor Bentancurt, en el Espacio Cultural San José, y una muestra artística del pintor Jorge Mendiondo, autor del afiche oficial.