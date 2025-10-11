La intendencia conmemoró este sábado el centenario del estadio, destacando su valor histórico y social.

Este sábado 11 de octubre, la Intendencia de San José conmemoró los 100 años del Estadio Casto Martínez Laguarda, uno de los íconos deportivos y culturales del departamento. Durante el acto, se descubrió una placa recordatoria que fue presentada por la intendente Cra. Ana María Bentaberri, la presidenta de la Junta Departamental, Mtra. María Fernanda Castro, y dirigentes de las ligas de fútbol regional y departamental, entre ellos Gustavo Bares y Daniel Blanco.

En la ocasión, también se presentó la publicación “Cien años del estadio Casto Martínez Laguarda 1925-2025”, basada en la investigación del libro “Casto Martínez Laguarda. Un maragato en París, 1924”, de Jorge Gutiérrez Pérez y Ricardo Piñeyro, que repasa la historia del emblemático espacio deportivo.

La directora general de Deporte, Carolina Pistón, resaltó que el estadio es un centro barrial y punto de encuentro para la comunidad, promoviendo el fútbol, el atletismo y las escuelas deportivas. Pistón destacó las mejoras realizadas, incluyendo el sistema de riego, cañerías, calefacción, nuevos gabinetes higiénicos y un salón multiuso, y anunció un llamado a concurso para presentar anteproyectos de remodelación que permitan seguir desarrollando las instalaciones. Además, se prepara un festival deportivo en noviembre.

Por su parte, el director general de Cultura, Jorge Gutiérrez Pérez, valoró la publicación sobre el centenario, que será distribuida a visitantes y centros educativos del departamento. El periodista Ricardo Piñeyro recordó los momentos históricos más importantes y subrayó que el acto es un reconocimiento que trasciende generaciones, destacando la iniciativa original de Casto Martínez Laguarda y el proyecto presentado por Manuel D. Rodríguez que dio origen al “Stadium Municipal” en 1925.

Finalmente, la Junta Departamental entregó una placa en reconocimiento al centenario, cerrando un acto que combinó historia, deporte y cultura, reafirmando la importancia del estadio como patrimonio social del departamento.