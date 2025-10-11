El club de San José de Mayo denuncia una grave irregularidad financiera y exige explicaciones por una liquidación que considera injusta y engañosa.

Río Negro denuncia “verdadero robo” en liquidación de partido por Copa AUF Uruguay

La Institución Atlética Río Negro, de San José de Mayo, presentó una nota formal al Consejo Ejecutivo de la Organización del Fútbol del Interior (OFI) en la que denuncia graves irregularidades en la liquidación económica del partido disputado ante Peñarol por la Copa AUF Uruguay. Según el club, la Asociación Uruguaya de Fútbol (AUF) descontó casi $600.000 de la recaudación, contrariando lo que se había acordado previamente. La denuncia fue difundida este sábado por el periodista deportivo Ricardo Piñeyro.

En el comunicado, Río Negro expresa su “gran malestar y preocupación” por lo que considera un incumplimiento por parte de AUF. El club sostiene que la única obligación que se les había informado era la contratación de una ambulancia con chofer y enfermero, mientras que los gastos de jueces, seguridad y logística serían cubiertos por AUF.

La recaudación total del evento fue de $1.360.800 pesos uruguayos, pero el club recibió únicamente $765.665, quedando un saldo pendiente de $595.135. Río Negro detalla que el 8 de septiembre envió un correo a la contaduría de AUF solicitando la liquidación, pero recién el 29 de septiembre recibió una respuesta, con una deducción que no se ajustaba a lo pactado.

Entre los gastos descontados figuran:

Viáticos de árbitros: $90.955

BPS árbitros: $37.437

Locomoción árbitros: $8.980

Personal de recaudación, BPS, locomoción y gastos varios: $117.915

Servicios policiales, soporte y videovigilancia: $213.095

El club afirma que estos costos fueron adjudicados sin previo aviso, y que en reuniones previas había manifestado que, de ser responsable por esos gastos, prefería no disputar el encuentro.

Ante esta situación, el presidente de OFI, Sebastián Sosa, se reunió con autoridades de AUF en busca de una solución. El presidente de AUF, Ignacio Alonso, se comprometió a estudiar el reclamo, aunque fuentes cercanas no se mostraron optimistas respecto a una devolución del dinero.

Como consecuencia del conflicto, OFI decidió que el consejero Martín Atilio se retire de la comisión organizadora del campeonato, en señal de disconformidad por lo ocurrido.