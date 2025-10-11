El presidente del Partido Nacional cuestionó la postura del Frente Amplio tras el Nobel de la Paz a María Corina Machado.



Durante la convención departamental del Partido Nacional realizada este viernes en la Sociedad Italiana de San José, el presidente de la fuerza política, Álvaro Delgado, cuestionó la postura del Frente Amplio respecto al régimen de Nicolás Maduro en Venezuela.

El dirigente afirmó: “Como le cuesta al Frente Amplio reconocer que Venezuela es una dictadura” al referirse al reciente Premio Nobel de la Paz 2025 otorgado a María Corina Machado, dirigente opositora venezolana.

Delgado agregó que, durante la pasada campaña electoral, los frenteamplistas “hicieron todas las piruetas para no decirlo pero sugerirlo”, y sostuvo que el Partido Nacional “lo dijo antes, lo dice ahora y lo seguirá diciendo”.

El acto tuvo lugar en el marco de la Convención Departamental del Partido Nacional, instancia en la que fue electo José Luis Falero —senador y exintendente de San José— como nuevo presidente de la Comisión Departamental para el período 2025-2030.

En total, 92 convencionales participaron del encuentro: 71 pertenecen a la Lista 404, 6 a la Lista 21, 5 a la Lista 2, 4 a la Lista 20, 2 a la 6922 y 1 por la 922, además de representantes de las listas 31, 206 y 418.