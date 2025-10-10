Una mujer enfurecida irrumpió en las oficinas del INAU de Libertad y en la casa de una funcionaria, realizó destrozos y amenazas en reclamo por sus hijos.



Una mujer de 27 años fue detenida en la ciudad de Libertad tras protagonizar un violento episodio contra una funcionaria del INAU, al amenazarla, causar daños en su vivienda y agredir instalaciones del instituto. El hecho ocurrió en la tarde del jueves, según informó la Jefatura de Policía de San José mediante el Comunicado de Prensa N.º 233/2025.

De acuerdo al parte oficial, la mujer se presentó en el domicilio de la trabajadora, donde rompió una reja y arrojó una bolsa de basura sobre su automóvil, estacionado en la vía pública. Posteriormente fue identificada por personal de la Comisaría 7.ª, declarando que había actuado “a modo de protesta”, en busca de información sobre el paradero de sus hijos, quienes —según afirmó— le habrían sido retirados por el INAU.

Las actuaciones policiales determinaron además que, poco antes, la misma persona había irrumpido en dependencias del INAU, donde gritó, insultó, golpeó puertas y lanzó su bicicleta contra el auto de otra trabajadora, generando preocupación entre los presentes.

La detenida fue trasladada a la Comisaría 7.ª de Libertad, donde se dio intervención a la Fiscalía Letrada y al Juzgado de 1.er Turno, que dispusieron las actuaciones correspondientes. Policía Científica realizó el relevamiento de los daños, y tras las diligencias, la mujer fue puesta en libertad.