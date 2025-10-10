Alcanzará, en primera instancia, a unas 40.000 personas.

UTE anunció el jueves el relanzamiento de la tarifa básica, que había sido eliminada del pliego tarifario para nuevos clientes a partir del 1º de enero de 2022. Fernanda Cardona, ministra de Industria, recordó que era una promesa de campaña, y que el descuento será del entorno del 40%, informó Telenoche.

“Va a ser un descuento que, a este grupo al que alcanza va a tener un descuento importante con los mismos criterios que tiene la TCB (Tarifa Básica Comercial) y que se aplica a la gente que no la perdió en su momento. Es el mismo descuento”, remarcó.

El beneficio abarcará, en esta oportunidad, a jubilados y pensionistas de menores ingresos y a los hogares beneficiarios del Fondo de Solidaridad, y “podría alcanzar a 40.000 personas”.

La ministra destacó que el beneficio “fue votado por unanimidad” algo que “no es menor”, y que podría comenzar a aplicarse a partir del mes que viene.