La 81ª Exposición Internacional de Ganado Lechero de San José y los 125 años de la Asociación Rural se desarrollan hasta el domingo con una nutrida agenda.



La Expo San José 2025 continúa hoy viernes 10 con una completa programación que combina el trabajo del sector agropecuario, la educación, el arte y la música. Desde temprano, el predio recibe la entrada de animales para exposición, mientras que las visitas guiadas escolares y la actividad recreativa organizada junto a la Asociación Cristiana de Jóvenes de San José marcan el inicio de la jornada.

Durante la mañana se llevará a cabo la prueba teórica del Encuentro de Escuelas Agrarias bajo el lema “Construyendo los próximos 125 años”, con el apoyo de la Sociedad Criadores de Holando, INALE e INASE. En simultáneo, se abrirá la Expo Artesanas de San José, en el Galpón Nº6, y la tradicional “Guardería de corderos” coordinada por SUL.

La tarde concentrará la entrega de resultados del Encuentro de Escuelas Agrarias y una charla sobre “Aplicación de sistemas de generación de energía solar en predios productivos rurales”, a cargo de docentes del Área de Energías Renovables de UTU.

Uno de los momentos más destacados será el lanzamiento oficial de la Fiesta del Mate 2025, programado para las 17:30 en el pabellón principal.

A partir de las 19:00, el público podrá disfrutar del Encuentro de Escuelas Agrarias en el escenario central, seguido por el espacio “Nutrición, bienestar y gestión de estrés” con invitación de Termosan.

El cierre musical de la jornada estará a cargo de “La Peña de la Expo”, con la participación de Jimena Díaz, Mauricio Malo (Malo Trío) y la Banda Departamental, en un espectáculo coordinado con Cireneos San José.

La actividad continuará el sábado con la bendición oficial de la Expo, la calificación de razas ovinas y bovinas, el ruedo de reproductores y el gran espectáculo musical que reunirá a La Nueva Escuela, Catherine Vergnes y DJ Sanata, mientras que el domingo será el turno del cierre de calificaciones, concursos juveniles y acto de clausura.

Entradas: El viernes —a partir de las 12:00— el costo será de $150, al igual que el sábado hasta las 19:00. Después de esa hora el valor ascenderá a $250. El domingo el precio volverá a ser de $150.

Para mayores de 65 años, las entradas tendrán un costo de $100 (solo en boleterías).

Los menores de 12 años, acompañados de un adulto, ingresarán gratuitamente.