Las entradas anticipadas cuestan $300 por día o $500 el abono para ambas jornadas comprando hasta el 31 de octubre.

Se realizó el lanzamiento oficial de la 21ª Fiesta Nacional del Mate y la 30ª edición del Día del Gaucho, que se celebrarán los días viernes 28, sábado 29 y domingo 30 de noviembre en el predio de la Sociedad Criolla Capitán Manuel Artigas de San José de Mayo.

El tradicional evento contará con espectáculos musicales nacionales e internacionales, actividades de ruedo con nueve tropillas, concurso de aparcerías, encuentro nacional de guasqueros y el clásico desfile de caballería gaucha.

Durante el lanzamiento, que se desarrolló en la Expo San José, se presentó la obra del artista plástico Jorge Mendiondo, utilizada en el afiche oficial, y se contó con la actuación del payador Gabriel Luceno. Participaron el prosecretario de la Intendencia, Marcos Reyes, el director general de Cultura y Educación, Jorge Gutiérrez Pérez, y miembros de la comisión organizadora.

Reyes adelantó “un cambio importante” para esta edición: las jineteadas nocturnas en el ruedo los días viernes y sábado. Por su parte, Gutiérrez Pérez destacó el aporte cultural y patrimonial del evento, e informó que durante la fiesta se expondrá una colección de más de 1.000 mates pertenecientes al coleccionista Víctor Bentancurt.

La venta anticipada de entradas ya está habilitada en fiestadelmate.entrada.uy para los días viernes y sábado. Hasta el 31 de octubre, los precios serán de $300 por día y $500 el abono para ambos días; desde el 1° de noviembre, costarán $350 y $600, respectivamente. El domingo 30 el ingreso será gratuito.

El programa incluye actuaciones de Soledad, Lucas Sugo, Larbanois – Carrero, Carlos Malo, Kumbiaracha, Germán Montes y Pancho Ponce de León, entre otros artistas. También se realizará el Cuarto Concurso Nacional de Guasqueros, concursos de aparcerías, juegos de campo y la tradicional Misa Criolla.

Finalmente, se confirmó que la clasificación para el concurso folclórico se llevará a cabo durante el Festival “Pablo Estramín” en Boca del Cufré, y los ganadores participarán en la edición 2026 de la Fiesta Nacional del Mate.