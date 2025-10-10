Ante esta situación, la Intendencia de San José, a través del Comité Departamental de Emergencias (Cecoed), exhortó a la población a mantenerse atenta a los pronósticos y alertas.

El Instituto Uruguayo de Meteorología (Inumet) emitió una advertencia por tormentas fuertes y muy fuertes que comenzarán a afectar al país desde la tarde del sábado 11 y se extenderán hasta la madrugada del domingo 12.

Según el organismo, el fenómeno estará asociado a un ciclón extra-tropical que se formará sobre la Provincia de Buenos Aires y avanzará hacia el este, provocando condiciones de inestabilidad en el territorio nacional.

Inumet detalló que las zonas más afectadas serán el litoral oeste, el norte y parte del este, donde se podrán registrar rachas de viento fuertes y muy fuertes, intensa actividad eléctrica y caída de granizo. En el resto del país se esperan lluvias y tormentas de menor intensidad.

Durante el transcurso del domingo, las condiciones tenderán a mejorar gradualmente, aunque se prevé un marcado descenso de temperatura, principalmente en el sur, y vientos intensos en zonas costeras.

Ante esta situación, la Intendencia de San José, a través del Comité Departamental de Emergencias (Cecoed), exhortó a la población a mantenerse atenta a los pronósticos y alertas oficiales de Inumet, disponibles en www.inumet.gub.uy.

Asimismo, se recordó que ante cualquier eventualidad, los ciudadanos pueden comunicarse al 4342 9000 para solicitar asistencia.