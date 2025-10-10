Será de forma quincenal, y la extensión del servicio apuntará a darle un horario «más amplio» a los usuarios

Según informó la Intendencia de San José, la Oficina de la Dirección General de Tránsito, Movilidad y Seguridad de la ciudad de San José de Mayo, la cual se encuentra en las inmediaciones del Parque Rodó de la mencionada ciudad, ampliará su horario de atención.

Incorporando desde este sábado 11 de octubre, y cada 15 días, la atención a usuarios, en este día de la semana, realizándolo desde las 09:00 a las 13:00 horas.

Mónica Castro, directora de Tránsito de la Intendencia de San José, confirmó a San José Ahora, que era uno de los planes del Gobierno Departamental, «tratar de acercar más los servicios a la gente, y tener un horario más amplio para poder hacer trámites, más allá del horario entre semana, que se complica un poco para la gente que trabaja«.

Otro de los puntos que motiva la extensión del servicio, es «descomprimir» la agenda para la obtención de la libreta de conducir, que asegura está «a tope«.