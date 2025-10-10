La delegación del departamento participa en atletismo y natación y está compuesta por deportistas en situación de discapacidad provenientes de Libertad, San José de Mayo, Ituzaingó y Rodríguez.

El departamento de San José participa activamente en los Juegos Paradeportivos Nacionales 2025 (JPN), que se desarrollan en Montevideo, con competencias de atletismo en Pista Prado y natación en Plaza 11 del Cerro. La delegación está integrada por 46 deportistas en situación de discapacidad provenientes de Libertad, San José de Mayo, Ituzaingó y Rodríguez.

Los Juegos Paradeportivos Nacionales son un programa que busca promover la participación y la competición deportiva de personas en situación de discapacidad, creado en 2019 por la Secretaría Nacional del Deporte. Los encuentros se realizan desde mayo a octubre, contando con el acompañamiento de clubes, organizaciones no gubernamentales, familias y los propios deportistas.

Pueden participar personas con discapacidad intelectual, motriz y sensorial, y cada disciplina tiene una clasificación que asegura igualdad de oportunidades entre los competidores.

En esta quinta edición, los atletas compiten en Boccia, Para Atletismo, Para Natación y Takkyu Volley, mientras que también se presentan exposiciones de paradeportes como Bádminton, Parataekwondo, Parakarate, Power Chair, Equitación, Gimnasia Artística, Tribasket, Goalball y Slalom.

Las categorías abarcan edades entre 9 y 50 años, en ramas masculina y femenina, tanto en competencias individuales como colectivas, fomentando la inclusión y el desarrollo deportivo de cada participante.