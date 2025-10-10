La líder opositora venezolana fue reconocida por la Academia de Noruega por su defensa de la democracia y los derechos humanos.



La Academia de Noruega otorgó este viernes el Premio Nobel de la Paz 2025 a la opositora venezolana María Corina Machado, en reconocimiento a su lucha por la democracia y los derechos de los ciudadanos bajo el gobierno de Nicolás Maduro. El anuncio fue realizado en Oslo por el presidente del Comité noruego, Jørgen Watne Frydnes, quien destacó la “valentía y compromiso” de la política venezolana.

“María Corina Machado mantiene viva la llama de la democracia en medio de una creciente oscuridad”, afirmó Frydnes, agregando que “ha demostrado que las herramientas de la democracia también son herramientas de la paz”. El comité consideró su caso como “uno de los ejemplos más extraordinarios de valentía civil en América Latina en los últimos tiempos”.

Machado, quien fue inhabilitada para competir en las elecciones presidenciales de 2024, apoyó la candidatura de Edmundo González, pasó luego a la clandestinidad tras recibir amenazas y enfrentó una orden de arresto. Pese a ello, permaneció en Venezuela y continuó denunciando irregularidades y represión estatal.

El comunicado del Comité Nobel remarcó que “el régimen autoritario de Venezuela dificulta enormemente la labor política” y recordó la labor de Machado como fundadora de Súmate, organización dedicada a promover elecciones libres y justas desde hace más de dos décadas.

En su primera reacción pública, Machado expresó: “Este inmenso reconocimiento a la lucha de todos los venezolanos es un impulso para conquistar la libertad”. En un mensaje posterior, agradeció el apoyo de “las naciones democráticas del mundo” y reiteró que “Venezuela será libre”.

Su compañero político, Edmundo González, también celebró la noticia: “¡Nuestra querida María Corina Machado, galardonada con el Premio Nobel de la Paz 2025! Merecidísimo reconocimiento a la larga lucha de una mujer y de todo un pueblo”.

El Premio Nobel de la Paz se entregará el 10 de diciembre en Oslo, junto con una medalla de oro, un diploma y 1,2 millones de dólares. El año pasado, el galardón había sido para el grupo antinuclear japonés Nihon Hidankyo.