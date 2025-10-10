Se realiza en el marco de trabajos programados en la red de distribución

OSE informó que este lunes 13 de octubre se verá afectado el normal suministro de agua potable en parte de la ciudad de San José de Mayo, debido a trabajos programados en la red de distribución.

El corte se realizará entre las 09:00 y las 12:00 horas, afectando al sector del Camino de la Aviación, delimitado al Norte por Vidal, al Sur por Camino del Carretón, al Este por Ruta 3 y al Oeste por Camino Vecinal, incluyendo las Viviendas Militares.

La empresa indicó que, una vez restablecido el servicio, podrían registrarse fenómenos puntuales de turbiedad como consecuencia de las tareas realizadas.

En caso de que se presenten otros inconvenientes luego de la restitución del suministro, los usuarios pueden comunicarse con el Centro de Atención Telefónica de OSE a través del 0800 1871 o marcando *1871 desde teléfonos móviles.

Finalmente, OSE aclaró que si las condiciones meteorológicas son adversas, los trabajos serán suspendidos hasta nuevo aviso.