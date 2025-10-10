Diputados aprobó este viernes el pasaje a la discusión en particular del proyecto de Ley de Presupuesto

La Cámara de Representantes aprobó en las primeras horas de este viernes el pasaje a la discusión en particular del proyecto de Ley de Presupuesto del quinquenio 2025-2029 enviado por el Poder Ejecutivo.

Con 84 votos a favor en 98 posibles, los diputados dieron luz verde al proyecto, y en esta misma jornada pasarán a votar cada uno de los artículos que lo integran. De esta forma, continuarán trabajando hasta el próximo martes 14 de octubre o el miércoles 15 en caso de ser necesario, incluyendo el fin de semana.

El diputado por San José, Nicolás Mesa (FA), en su oratoria dentro de la sesión antes mencionada, se refirió a distintos puntos en que el presupuesto beneficiará al departamento. En ese sentido, destacó el bono escolar, que desde julio, confirmó que «llega a 3.400 chiquilines, que se complementará con un tiempo pedagógico extendido, y en educación media con los comedores, que garantizarán la alimentación diaria, en 55 centros, para llegar a 40.000 estudiantes, esto implica que dos liceos y una UTU, garantizarán el almuerzo a más de 1.200 adolescentes«.

Respecto a seguridad, dijo que con este presupuesto «vamos a profesionalizar mejor a la policía, para que esté más cerca y con mejores equipos«. También destacó la creación de una fiscalía, juzgado y defensoría pública en Ciudad del Plata, anunciada semanas atrás por el ministro de Economía, Gabriel Oddone.

«Es clave para una ciudad que está en constante crecimiento de población. Es una muy buena señal que se haya hecho este esfuerzo presupuestal. Importa, porque va a descongestionar el trabajo de la fiscalía de Libertad, ya que el 60% de los casos que atiende, provienen de Ciudad del Plata«, argumentó Mesa.

Finalmente, resaltó el labor del ministerio de Transporte, del cual resaltó que haya recorrido todo el país, donde en particular en el departamento de San José, aseguró haber realizado «reuniones de trabajo muy productivas con la intendenta, senadores y diputados, Junta Departamental, equipos de la Intendencia y también del MTOP, donde se marcaron y definieron prioridades, las obras sobre las rutas, y la importancia de la Agencia de Transporte Metropolitano, que sin duda va a cambiar la realidad de muchos trabajadores«.