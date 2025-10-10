La propuesta, dirigida a estudiantes de entre 12 y 19 años. La actividad se realizará a las 10:30 horas en el Espacio Cultural con entrada gratuita y cupos limitados a 50 participantes.

El próximo lunes 13 de octubre, el Espacio Cultural de San José de Mayo será escenario de una jornada especial dedicada a la creatividad y la palabra. Se trata de una actividad enmarcada en los Juegos Narrativos 2025, impulsados por el Instituto Nacional de Letras (INLET) y la Secretaría Nacional del Deporte, con el objetivo de fomentar la lectoescritura y vincularla con el mundo del deporte.

La propuesta, dirigida a estudiantes de entre 12 y 19 años, incluye un taller presencial a cargo del escritor Agustín Lucas, quien brindará herramientas para la creación de textos y proyectos narrativos. La actividad se realizará a las 10:30 horas en el Espacio Cultural de San José de Mayo (18 de Julio 509 esquina Treinta y Tres), con entrada gratuita y cupos limitados a 50 participantes.

Los Juegos Narrativos invitan a jóvenes de todo el país a participar en tres categorías: narrativa escrita, historieta y narrativa audiovisual, con temáticas centradas en relatos deportivos, experiencias en el ámbito educativo y vivencias vinculadas a los Juegos Deportivos Nacionales. Las postulaciones estarán abiertas hasta el 31 de octubre.

Desde la organización destacaron que esta iniciativa conjunta entre el INLET, la Secretaría Nacional del Deporte, Ceibal, ANEP y la Intendencia de San José busca “acercar la literatura al deporte y promover nuevas formas de expresión entre adolescentes”.