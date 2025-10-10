A nivel global, uno de cada siete adolescentes de entre 10 y 19 años padece algún trastorno mental, siendo la depresión y la ansiedad las principales causas de discapacidad en ese grupo etario. Además, el suicidio figura como la tercera causa de muerte entre los 15 y 29 años, según datos de la OPS (2021).

Cada 10 de octubre se conmemora el Día Mundial de la Salud Mental, una fecha impulsada por la Organización Mundial de la Salud (OMS) y la Organización Panamericana de la Salud (OPS) para crear conciencia, reducir el estigma y promover el acceso equitativo a la atención psicológica.

En 2025, el eje de la campaña se centra en la salud mental de niños, niñas y adolescentes, destacando la urgencia de fortalecer los servicios y políticas públicas destinadas a esta población.

La infancia y la adolescencia son etapas críticas para el desarrollo del cerebro y del bienestar emocional. Según la OPS (2023), las experiencias tempranas pueden definir la salud mental durante toda la vida. Los factores ambientales —como la violencia, el acoso, la pobreza o la discriminación— incrementan de forma significativa el riesgo de padecer trastornos psicológicos.

De acuerdo con la OMS (2025), cuanto mayor sea la exposición a factores de riesgo, más profundo será el impacto en el desarrollo mental de los jóvenes.

Sin embargo, la atención sigue siendo insuficiente. El Atlas de Salud Mental 2024 señala que más del 50% de los niños y adolescentes con trastornos graves no reciben tratamiento adecuado, principalmente por la falta de profesionales especializados y servicios accesibles en sus comunidades.

Por eso, la OMS insta a los gobiernos a fortalecer los servicios de salud mental basados en la comunidad, integrados en la atención primaria y en espacios educativos, donde los jóvenes pasan la mayor parte de su tiempo.

El enfoque de este año también subraya que todos los jóvenes tienen derecho a recibir atención psicológica de calidad. Las políticas públicas deben priorizar la promoción, prevención y detección temprana de los trastornos mentales, así como la capacitación de docentes, cuidadores y personal sanitario.

En este sentido, la OPS desarrolla programas de formación para mejorar la detección y el tratamiento desde la atención primaria. Entre ellos, el curso virtual “Mejorar la salud mental de los niños y adolescentes en atención primaria”, que brinda herramientas para intervenir de manera oportuna y con base en evidencia científica.

En el marco de esta conmemoración, la OMS también pone el foco en el apoyo psicosocial durante emergencias y crisis, reafirmando que cuidar la salud mental debe ser una prioridad en todas las etapas de la vida.